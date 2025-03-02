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Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, 209.000 TEU Taşımacılık Realize Etti

Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, 209.000 TEU Taşımacılık Realize Etti
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Çin'de batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, 2023'ün ilk iki ayında intermodal demiryolu-denizyolu hizmeti ile 209.000 TEU taşıdı. Bu rakam 2019 yılı toplamını aşarken, 2022'ye göre %58,4'lük bir artış gösterdi.

NANNİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin'de batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan kilit öneme sahip bir lojistik ağ olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, yılın ilk iki ayında intermodal demiryolu-denizyolu hizmeti aracılığıyla 209.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) taşıdı.

Çin Demiryolu Nanning Grubu, söz konusu hacmin 2019 yılı toplamını şimdiden aştığını ve önceki yıla göre yüzde 58,4 artışa işaret ettiğini belirtti.

Şubat ayında yük taşımacılığına olan talep, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden kereste ve taş malzemelerin yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinden çay ve rulo kağıt sevkiyatındaki kayda değer artışlarla yükseldi.

Guangxi kısa süre önce ticaret koridorunun yıl içindeki gelişimini desteklemek üzere 1 milyar yuan (yaklaşık 139,39 milyon ABD doları) tahsis etti.

Ticaret koridoru üzerinden intermodal demiryolu-denizyolu hizmetiyle taşınan yük kategorilerinin sayısı 1.234'e yükseldi.

Operasyon merkezi Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan ticaret koridoru, Guangxi ve Yunnan gibi güney eyaletlerinden geçerek demiryolu, denizyolu ve karayolu aracılığıyla küresel limanları birbirine bağlıyor.

Kargo hizmeti an itibarıyla yurt içinde 73 kentteki 158 noktayı kapsarken, 127 ülke ve bölgede 556 limana ulaşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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