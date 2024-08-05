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Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru 124 ülkeye ulaştı

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Çin'deki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru son beş yılda 124 ülke ve bölgede 523 limana ulaştı. Ticaret koridoru, demiryolları, denizyolları ve karayolları aracılığıyla dünya genelindeki limanları birbirine bağlıyor.

CHONGQİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun kapsama alanı genişleyerek son beş yılda 124 ülke ve bölgede 523 limana ulaştı.

Operasyon merkezi Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan ticari koridor, Guangxi ve Yunnan gibi güneydeki eyaletler üzerinden demiryolları, denizyolları ve karayolları aracılığıyla dünya genelindeki limanları birbirine bağlıyor.

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun Lojistik ve İşletme Koordinasyon Merkezi tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, 30.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni ticaret koridorunu kullandı.

2019'da önceki yıla göre yüzde 50 artış gösteren Chongqing'deki ticaret koridorundan geçen yük hacmi, 2020'de yüzde 45, 2021'de yüzde 54, 2022'de yüzde 32, 2023'te ise yüzde 21 arttı.

Beş yıl önce 80 olan ticaret koridoru üzerinden taşınan mal çeşitliliği artarak 1.150'nin üzerine çıktı. Koridorda taşınan mal kategorisi, elektronik ürünler, taşıtlar ve bileşenleri, makineler, küçük ev aletleri ve gıda da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Ticaret koridorunda gelen ve giden sevkiyatlar arasında neredeyse tam denge sağlanmış durumda.

Koridorun sağladığı hız ve verim sayesinde Ningxia kırmızı şarabı ve goji berry suyu, Chongqing portakalı ve Guizhou çayı gibi Çin'in batısından gelen özel ürünler yerel dış ticaretin yeni büyüme faktörleri haline geldi. Ayrıca, yerel otomobil işletmelerinin Güneydoğu Asya ülkelerinde fabrikalar kurmasıyla batıdaki bu bölgelerden yapılan yeni enerjili araç ihracatı hız kazandı.

Bunlara ek olarak Tayland durianları ve Vietnam kedi balığı gibi Güneydoğu Asya'ya özgü ürünler de koridor aracılığıyla Çin pazarına daha hızlı giriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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