Çin'in Yeni Uçak Gemisi 'Fucien' Denize Açıldı

Çin'in yeni nesil uçak gemisi "Fucien"in, devam eden deneme seyirleri kapsamında denize açılarak Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Çin Donanma Sözcüsü Kıdemli Albay Lıng Guovey, geminin, bilimsel testler ve eğitim faaliyetleri için Güney Çin Denizi'ne yol aldığını belirtti.

Sözcü Lıng, bölgeler arası seyir testleri ve eğitimlerinin, uçak gemisinin geliştirme sürecindeki rutin görev olduğunu ve "belirli bir objeyi hedef almadığını" ifade etti.

Çin sosyal medyasında dün yer alan fotoğraflarda geminin Şanghay açıklarında bulunan Çangşing Adası'ndaki Ciangnan Tersanesi'nden denize açıldığı görülmüştü.

Japonya Deniz Öz- Savunma Kuvvetleri, geminin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların 200 kilometre açığında tespit edildiğini bildirmişti.

Çin'in üçüncü uçak gemisi

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan gemi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmişti.

"Tip 003" olarak sınıflandırılan 80 bin tonluk savaş gemisinde Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampaları bulunuyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

Geminin ilk deneme seyri, 1-8 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti.

Liaoning ve Şandong

Çin'in, kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.

Bir başka kuzeydoğu eyaletinin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.