Çin'in Yeni Roma Büyükelçisi Göreve Başladı
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ROMA, 24 Şubat (Xinhua) -- İtalya Senatosu Başkan Yardımcısı Gian Marco Centinaio (solda) başkent Roma'da düzenlenen resepsiyonda, Çin'in yeni Roma Büyükelçisi Jia Guide göreve başlamasını kutladı, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Yongqiu/Xinhua)
ROMA, 24 Şubat (Xinhua) -- İtalya Senatosu Başkan Yardımcısı Gian Marco Centinaio (solda) başkent Roma'da düzenlenen resepsiyonda, Çin'in yeni Roma Büyükelçisi Jia Guide göreve başlamasını kutladı, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Yongqiu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel