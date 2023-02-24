Çin'in Yeni Roma Büyükelçisi Göreve Başladı Güncel Haberler ROMA, 24 Şubat (Xinhua) -- İtalya Senatosu Başkan Yardımcısı Gian Marco Centinaio (solda) başkent Roma'da düzenlenen resepsiyonda, Çin'in yeni Roma Büyükelçisi Jia Guide göreve başlamasını kutladı, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Yongqiu/Xinhua) ROMA, 24 Şubat (Xinhua) -- İtalya Senatosu Başkan Yardımcısı Gian Marco Centinaio (solda) başkent Roma'da düzenlenen resepsiyonda, Çin'in yeni Roma Büyükelçisi Jia Guide göreve başlamasını kutladı, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Yongqiu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İtalya Roma Güncel Haberler

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