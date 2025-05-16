Çin'in Yeni Okyanus Gemi Taşıyıcısı İlk Seferine Çıktı

SHANGHAİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de inşa edilen, okyanusta görev yapabilen ve kapasite olarak dünyanın en büyüğü olan otomobil taşıma gemisi Anji Ansheng, Çin yapımı yaklaşık 7.000 araçla Avrupa'ya doğru ilk seferine çıktı.

Perşembe günü akşam saatlerinde Shanghai'dan yola çıkan gemi, Çinli otomotiv devi BYD tarafından yerli olarak inşa edilen BYD Shenzhen gemisinin birkaç hafta önce kırdığı rekoru geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. BYD Shenzhen, dünyada kullanımdaki en büyük araba taşıyıcı gemici unvanını elinde bulunduruyordu.

Tsinghua Üniversitesi Kamu Politikası ve Yönetimi Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Gao Yuning, "Bu rekorun bir aydan kısa bir süre içinde kırılmış olması, Çin'in orta-üst düzey imalat sektörünün hızlı yükselişini ve karmaşık küresel koşullara rağmen ülkenin dış ticaretinin direnç ve canlılığını yansıtıyor" dedi.

SAIC Motor Limited Şirketi'nin iştiraki olan SAIC Anji Lojistik Limited Şirketi Genel Müdürü Zhuang Jingxiong, 228 metre uzunluğunda ve 37,8 metre genişliğindeki geminin maksimum 9.500 standart araç taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Gelişmiş enerji tasarrufu teknolojileri ile akıllı düşük karbon sistemlerini entegre eden gemi, dünya standartlarında enerji verimliliği sunuyor. Gemi ayrıca metanol yakıt ikmal tasarımıyla da sektörde karbon nötrlüğe geçiş sürecine öncülük ediyor.

SAIC, 2024 yılı sonuna kadar uluslararası pazarlara 5,5 milyondan fazla araç teslim ederek Çin'in en büyük otomobil ihracatçıları arasında yer aldı. Şirketin yıllık yurtdışı satışları ise üç yıl üst üste 1 milyon adedi aştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre ülke, 2024'te 6,4 milyon adetlik otomobil ihracatıyla üst üste ikinci yıl da küresel liderliğini sürdürdü.

Çin, 2025'in ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık artışla 1,93 milyon adet araç ihraç etti.

Halihazırda dünyanın önde gelen araç taşıma filolarından birini işleten SAIC Anji Lojistik, 2026 yılına kadar Batı Avrupa, Meksika, Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Çinli otomobil üreticileri için diğer önemli ihracat pazarlarını kapsayan rotalarla okyanusta görev yapabilen gemi filosunu 22'ye çıkarmayı hedefliyor.