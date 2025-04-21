Çin'in Yeni Nesil Kargo Aracı Qingzhou Tanıtıldı

SHANGHAİ, 21 Nisan (Xinhua) -- Simülasyon görüntüsünde, Çin'in yeni nesil kargo aracı Qingzhou'nun yörüngedeki Çin uzay istasyonu ile kenetlenmesi görülüyor.

Çin'in Shanghai kentindeki uzay meraklıları, yaklaşan Uzay Günü kutlamaları sırasında Çin'in gelecekteki yörüngede ikmal çalışmaları için tasarlanan yeni nesil kargo aracı Qingzhou'nun gerçek boyutlu bir modelini görme şansına sahip olacak.

Çincede "Hafif Gemi" anlamına gelen Qingzhou, kullanımdaki Tianzhou (Gökyüzü Gemisi) kargo aracına kıyasla daha küçük boyutlu ve daha hafif olacak şekilde tasarlandı. (Fotoğraf: Çin Bilimler Akademisi'na bağlı Mikro Uydular İnovasyon Akademisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)