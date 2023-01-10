Çin'in Yeni Kovid-19 Tedavi Protokolünde Geleneksel Çin Tıbbı'nın Rolü Vurgulandı

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bir sağlık yetkilisi, ülkenin son Kovid-19 teşhis ve tedavi protokolünün, ciddi ve kritik vakalarda Geleneksel Çin Tıbbı'nın (TCM) kullanılmasının değerli deneyimini tam olarak yansıttığını söyledi.

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'de bir sağlık yetkilisi, ülkenin son Kovid-19 teşhis ve tedavi protokolünün, ciddi ve kritik vakalarda Geleneksel Çin Tıbbı'nın (TCM) kullanılmasının değerli deneyimini tam olarak yansıttığını söyledi.

Çin ulusal TCM idaresinden Jia Zhongwu, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yeni protokolün ciddi vakalar için hedeflenmiş TCM tedavilerini uygulamaya soktuğunu ve çocuklar için nispeten eksiksiz iyileştirici TCM çözümlerini ortaya koyduğunu söyledi.

Jia, protokolün enfeksiyonun farklı aşamalarındaki çocuk hastaların Kovid-19 semptomlarını açıklığa kavuşturduğunu ve ilgili TCM reçetelerini ve ilaç talimatlarını verdiğini söyledi.

Çin'de 10. Kovid-19 teşhis ve tedavi protokolü Cuma günü yayınlandı. Protokol, Kovid-19'u artık bir konvansiyonel B-Sınıfı enfeksiyon hastalığı olarak ele alıyor.