Çin'in Yeni Hızlı Treni CR450, 450 km/h Hız Rekoru Kırıyor

Çin, yerli üretim "Fuşing" (Diriliş) serisi hızlı trenlerin saatte 450 kilometre hıza kadar çıkabilen "CR450" modelini ticari hatlarda test ediyor.

Çin'de yayın yapan "Science and Technology Daily" gazetesinin haberine göre, modelin test sürüşleri Şanghay-Çıngdu şehirleri arasındaki hızlı tren hattında yürütülüyor.

Tren, testlerde 0'dan 350 kilometre hıza 4 dakika 40 saniyede çıkarken, saatte 453 kilometre azami hıza kadar ulaştı.

Testlerde iki hızlı tren toplam 896 kilometre hızla yan yana geçiş yaparak bu alanda yeni bir rekora imza attı.

Trenin, 2026'da hizmete girmesi bekleniyor

Azami hızının saatte 450 kilometre, ticari sefer hızının saatte 400 kilometre olması hedeflenen CR450'nin, teknik testlerinin tamamlanarak 2026'da hizmete girmesi hedefleniyor.

Trenin ticari kullanıma girmeden önce gerçek hatlarda 600 bin kilometre test sürüşü yapması gerekiyor.

Haziran 2023'te Fucien eyaletinde Fucou ile Şiamın şehirlerini birbirine bağlayan Meycou Körfezi Köprüsü'nde yapılan test sürüşünde trenin hızı saatte 453 kilometreye kadar çıkmıştı.

CR450'nin hizmete girmesiyle, 4 saatten fazla süren Pekin-Şanghay hızlı tren seferinin süresinin 2,5 saate kadar ineceği öngörülüyor.

Çin'in 50 bin kilometreye yaklaşan hızlı tren ağıyla, dünyadaki toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 70'ine sahip bulunuyor. Ülke, hızlı tren ağını 2030'a dek 60 bin kilometreye çıkarmayı amaçlıyor.