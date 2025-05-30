Çin'in Yeni Hastane Gemisi 'Uğurlu Gemi' Hizmete Girdi

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, "Uğurlu Gemi" adlı ülkenin üçüncü büyük ölçekli hastane gemisinin hizmete girdiğini belirterek, söz konusu gemilerin uluslararası topluma kamu güvenlik malları sağlamada önemli rol üstlendiği söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında "Uğurlu Gemi" adlı hastane gemisinin Çin'in yerli tasarımı ve yerli üretimi olan üçüncü 10.000 tonluk hastane gemisi olduğunu belirtti.

Yeni hastane gemisinin, savaşa hazır olma yetenekleri ve gelişmiş tıbbi imkanlarla donatıldığını kaydeden sözcü, deniz tıbbi destek operasyonlarında temel öneme sahip bir varlık olarak "Barış Gemisi" ve "İpek Yolu Gemisi" adlı hastane gemileriyle birlikte görev yapacağını ifade etti.

Zhang ayrıca geminin uluslararası insani tıbbi hizmetler sunma, büyük felaketler sırasında acil tıbbi yardım sağlama ve askeri tıbbi değişimleri teşvik etme gibi çoklu görevlerini de vurguladı.