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Çin'in Yeni Enerjili Araçları Üretim ve Satışta Büyüyor

Çin'in Yeni Enerjili Araçları Üretim ve Satışta Büyüyor
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Çin'in yeni enerjili araçları, 2025 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir üretim ve satış artışı gösterdi. Üretim yüzde 50,4 artarak 3,18 milyon adede ulaşırken, satışlar yüzde 47,1 artışla 3,08 milyon adede çıktı.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araçları 2025 yılının ilk çeyreğinde güçlü üretim ve satış rakamlarına ulaştı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin cuma günü yayımladığı verilere göre, yeni enerjili araç üretimi ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 artışla 3,18 milyon adede ulaştı.

Verilere göre, bu dönemde NEV satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,1 artarak 3,08 milyon adede yükseldi ve toplam araç satışlarının yüzde 41,2'sini oluşturdu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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