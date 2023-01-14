Çin'in Yeni Enerjili Araçlara Yönelik Vergi Muafiyeti 2022'de Neredeyse İkiye Katlandı

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre, ülkenin yeni enerjili araçlara (NEV'ler) yönelik satın alma vergisi muafiyeti, ülkenin otomobil tüketimini teşvik etme çabaları kapsamında 2022'de önceki yıla göre yüzde 92,6 arttı.

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletine bağlı Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde sergilenen yeni enerjili bir aracı inceleyen ziyaretçiler, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua).

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre, ülkenin yeni enerjili araçlara (NEV'ler) yönelik satın alma vergisi muafiyeti, ülkenin otomobil tüketimini teşvik etme çabaları kapsamında 2022'de önceki yıla göre yüzde 92,6 arttı.

Devlet Vergi Dairesi'ne göre, geçen yıl toplam 87,9 milyar yuan (yaklaşık 13,06 milyar ABD doları) vergiden feragat edildi.

Çin, NEV sektörünün gelişimini desteklemek için 2014'ten bu yana satın alma vergisi muafiyeti politikasını uyguluyor. Ülke, Eylül 2022'de tercihli vergi politikasını 2023'ün sonuna kadar uzattı.

Vergi dairesinden bir yetkili olan Shen Xinguo, vergi makamlarının konuyla ilgili şeffaflığı güçlendireceğini, vergilendirme prosedürlerini basitleştireceğini ve tüketicilerin hızlı vergi ödemesini ve araç kaydını kolaylaştıracağını söyledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Çin'in NEV satışları 2022'de yüzde 93,4'lük çok hızlı bir artışla yaklaşık 6,89 milyon adet olarak gerçekleşti.