Çin'in Yeni Enerjili Araç Sektörü, Üretim ve Satışta Rekor Kırdı

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç sektörü yılın ilk 10 ayında güçlü üretim ve satış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin salı günü açıkladığı verilere göre ülkenin yeni enerjili araç üretimi yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 oranında büyük bir artış sergileyerek 13,02 milyon adede ulaştı.

Verilere göre yeni enerjili araç satışları da söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 artışla yaklaşık 12,94 milyon adede yükselerek, Çin'deki toplam araç satışlarının yüzde 46,7'sini oluşturdu.

Birliğe göre, Çin'in otomobil pazarı ekim ayında güçlü büyüme eğilimini sürdürdü. Bu çerçevede yeni enerjili araç pazarı ise hızla büyürken, otomobil ihracatı da direnç gösterdi.

Ekim ayında yaklaşık 1,72 milyon adede ulaşan yeni enerjili araç satışları, tüm yeni araç satışlarının yüzde 51,6'sını oluşturdu. Böylelikle ilk kez yeni enerjili araç satışları, ülkedeki tüm yeni araçların yarısından fazlasına karşılık geldi.

Toplam otomobil üretimi ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 27,69 milyon adedi geçerken, satışlar yüzde 12,4 artarak yaklaşık 27,69 milyon adede ulaştı.

Salı günü açıklanan veriler, Çin'in otomobil ihracatının ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artışla 5,62 milyon adede çıktığını gösterdi. Yeni enerjili araç ihracatı ise yüzde 90,4 gibi dikkat çekici bir artışla 2,01 milyon adede çıktı.