Çin'in Yeni Enerjili Araç Satışları Şubat Ayında Arttı

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği, ülkedeki yeni enerjili araçların (NEV) satışlarının, ülkenin otomobil tüketimini teşvik etme çabaları neticesinde Şubat ayında artış gösterdiğini açıkladı.

Birlikten alınan verilere göre, Çin'de NEV'lerin perakende satışları geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 439.000 adede yükseldi.

Veriler ayrıca, Çin'de binek otomobil perakende satışlarının Şubat ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 1,39 milyon adede ulaştığını gösterdi.

NEV sektörünün gelişimini desteklemek için 2014'ten bu yana satın alma vergisi muafiyeti politikası uygulayan Çin, Eylül 2022'de tercihli vergi politikasını 2023'ün sonuna kadar uzattı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Çin'in NEV satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 93,4'lük bir sıçramayla yaklaşık 6,89 milyon adet olarak gerçekleşti.