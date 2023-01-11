Çin'in Yeni Enerjili Araç Satışları Aralık 2022'de Yüzde 35,1 Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Binek Araç Derneği Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in yeni enerjili araçlarının (NEV) perakende satışlarının Aralık 2022'de artmaya devam ettiğini söyledi. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Wuhu şehrindeki Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grubu Ltd. Şti.'nin bir fabrikasında yeni enerjili araçlarının (NEV'ler) üretim hattında çalışan işçiler, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua) BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Binek Araç Derneği Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in yeni enerjili araçlarının (NEV) perakende satışlarının Aralık 2022'de artmaya devam ettiğini söyledi. Çin'in yeni enerjili binek otomobillerinin perakende satışları yıllık yüzde 35,1 artışla yaklaşık 640.000 adet oldu. Derneğe göre aylık rakam bir önceki aya oranla yüzde 6,5 daha yüksek. Ocak'tan Aralık'a kadar ülkede perakende kanalları aracılığıyla yeni enerjili binek otomobil satışları bir yıl öncesine göre yüzde 90 artarak yaklaşık 5,67 milyona ulaştı. Dernek, iyileşen arz ve yüksek petrol fiyatlarının birleşiminin NEV pazarında bir patlamaya yol açtığını söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Aralık Güncel Haberler

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