Çin'in Yeni Enerjili Araç Satışları Ağustos'ta Arttı

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin Perşembe günkü verileri, tedarikteki iyileşme ve avantajlı politikalar sayesinde Çin'deki yeni enerjili araç satışlarının Ağustos'ta arttığını gösterdi. Birliğin verdiği bilgiye göre, geçen ay Çin'deki perakende yeni enerjili araç satışları Ağustos 2021'e göre yüzde 111,2 artarak 529.000 adede çıktı. Veriler, Çin'deki perakende yeni enerjili araç satışlarının yılın ilk sekiz ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 119,7 artarak toplamda 3,262 milyon adede yükseldiğini ortaya koydu. Yeni enerjili araçların toptan satışları da Ağustos'ta bir önceki seneye göre yüzde 103,9 arttı ve 632.000 adet oldu. Birlik açıklamasında, "Yeni enerjili araç tedariğinin gelişmesi, petrol fiyatlarının artması ve yerel hükümetin tüketimi desteklemeye yönelik çabaları pazarda hareketlilik yarattı" dendi.