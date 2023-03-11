Çin'in Yeni Başbakanı Li Qiang Yemin Ederek Göreve Başladı

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Yeni atanan Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Anayasa'ya bağlılık yemini etti, 11 Mart 2023. Li, ülkenin ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun genel kurulunda Çin Başbakanı olarak onaylandı.