Çin'in Yeni Başbakanı Li Qiang Yemin Ederek Göreve Başladı
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BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Yeni atanan Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Anayasa'ya bağlılık yemini etti, 11 Mart 2023. Li, ülkenin ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun genel kurulunda Çin Başbakanı olarak onaylandı.
BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Yeni atanan Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Anayasa'ya bağlılık yemini etti, 11 Mart 2023.
Li, ülkenin ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun genel kurulunda Çin Başbakanı olarak onaylandı.
Li Qiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Cumartesi günü imzaladığı başkanlık emriyle başbakan olarak atandı.(Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel