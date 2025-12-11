Çin'in ağır insansız hava aracı "Jetank", ilk deneme uçuşunu yaptı

Çin'in, silah ve mühimmatın yanı sıra daha küçük boyuttaki dronları taşıma kabiliyetine sahip ağır insansız hava aracı "Jetank"in deneme uçuşunu yaptığı bildirildi.

Dronun geliştiricisi Çin Havacılık Sanayi Şirketinden (AVIC) yapılan açıklamaya göre, Jetank'ın ilk deneme uçuşu ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde gerçekleştirildi.

Uzunluğu 16,3 metre, kanat açıklığı 25 metre olan ağır insansız hava aracı, 6 tona kadar yükleri, 12 saat süre ve 7 bin kilometre menzilde taşıyabiliyor.

8 adet silah istasyonu bulunan insansız hava aracı, 1000 kiloluk güdümlü bombalar, havadan havaya, havadan karaya füzeler, gemisavar füzeler ve diğer mühimmatı taşıyabiliyor.

Silah ve mühimmatın yanı sıra daha küçük boyutlardaki insansız hava araçlarını taşıyabilen, onlarla havada "arı kovanı" adı verilen formasyonlarda uçuşlar yapabilen Jetank, "sürü taşıyıcı" olarak da anılıyor.