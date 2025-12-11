Haberler

Çin'in ağır insansız hava aracı "Jetank", ilk deneme uçuşunu yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, silah ve mühimmat taşımakla kalmayıp daha küçük dronları da taşıyabilen ağır insansız hava aracı Jetank'ın ilk deneme uçuşunu yaptı. 16,3 metre uzunluğa ve 25 metre kanat açıklığına sahip Jetank, 6 ton yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Çin'in, silah ve mühimmatın yanı sıra daha küçük boyuttaki dronları taşıma kabiliyetine sahip ağır insansız hava aracı "Jetank"in deneme uçuşunu yaptığı bildirildi.

Dronun geliştiricisi Çin Havacılık Sanayi Şirketinden (AVIC) yapılan açıklamaya göre, Jetank'ın ilk deneme uçuşu ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde gerçekleştirildi.

Uzunluğu 16,3 metre, kanat açıklığı 25 metre olan ağır insansız hava aracı, 6 tona kadar yükleri, 12 saat süre ve 7 bin kilometre menzilde taşıyabiliyor.

8 adet silah istasyonu bulunan insansız hava aracı, 1000 kiloluk güdümlü bombalar, havadan havaya, havadan karaya füzeler, gemisavar füzeler ve diğer mühimmatı taşıyabiliyor.

Silah ve mühimmatın yanı sıra daha küçük boyutlardaki insansız hava araçlarını taşıyabilen, onlarla havada "arı kovanı" adı verilen formasyonlarda uçuşlar yapabilen Jetank, "sürü taşıyıcı" olarak da anılıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
title