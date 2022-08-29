Çin'in Yazılım Sektörünün Gelirleri Ocak-Temmuz'da Güçlü Arttı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan resmi verilere göre ülkenin yazılım sektörü yılın ilk yedi ayında işletme gelirlerinde yüzde 10,3 artış bildirdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verileri, Ocak-Temmuz döneminde sektörün gelirlerinin toplam 5,46 trilyon yuan (yaklaşık 796,66 milyar ABD doları) olduğunu gösteriyor. Sektörde faaliyet gösteren şirketler söz konusu dönemde yıllık yüzde 6,6 artışla toplam 596,8 milyar yuan kar elde etti. Çin'in yazılım ihracatı ise yılın ilk yedi ayında yıllık yüzde 4,3 artarak 29,8 milyar ABD doları oldu.