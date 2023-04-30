Çin'in Yazılım Sektörü Yılın İlk Çeyreğinde Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojisi hizmeti sektörü, yılın ilk çeyreğinde gelir ve kar açısından istikrarlı büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojisi hizmeti sektörü, yılın ilk çeyreğinde gelir ve kar açısından istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verileri, sektörde elde edilen karın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artışla 266 milyar yuana (yaklaşık 38,42 milyar ABD doları) çıktığını, gelirin ise önceki yıla göre yüzde 13,5 artışla 2,44 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.

Verilere göre yazılım ürünlerinden elde edilen gelir, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 605,8 milyar yuana ulaştı. Endüstriyel yazılım ürünlerinden elde edilen gelir ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 artışla 59,5 milyar yuana çıktı.

Veriler, bulut bilgi işlem ve büyük veri hizmetleri gelirlerinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6'lık bir yükseliş kaydettiğini ve e-ticaret platformu teknik hizmetlerinin gelirlerinin ise yüzde 4,8 arttığını gösterdi.