Çin'in Yazılım Sektörü Ocak-Eylül Döneminde Gelir Artışını Sürdürdü

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in yazılım sektörünün faaliyet gelirlerinde ve karlarında ilk üç çeyrekte istikrarlı bir büyüme yaşandı.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in yazılım sektörünün faaliyet gelirlerinde ve karlarında ilk üç çeyrekte istikrarlı bir büyüme yaşandı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Ocak- Eylül döneminde sektörün faaliyet gelirlerinin yıllık yüzde 9,8 artarak 7,48 trilyon yuana (yaklaşık 1,04 trilyon ABD doları) ulaştığını söyledi.

Verilere göre, sektördeki firmaların birleşik karı 793 milyar yuan ile yıllık yüzde 2,7 artış kaydetti.

Çin'in yazılım hizmetleri ihracatı büyüme ivmesini sürdürdü ve yıllık büyüme oranı aynı dönemde bir önceki yılın ilk sekiz ayına kıyasla 0,9 yüzde puan hızlanarak yüzde 5,7'ye ulaştı.