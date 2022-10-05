Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Yazılım Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde Gelir Artışı Yaşadı

Güncel Haberler

Çin'in Yazılım Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde Gelir Artışı Yaşadı

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre ülkenin yazılım sektörü, yılın ilk sekiz ayında işletme gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artış bildirdi.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre ülkenin yazılım sektörü, yılın ilk sekiz ayında işletme gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artış bildirdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, Ocak-Ağustos döneminde sektörün gelirlerinin 6,44 trilyon yuan (yaklaşık 907,07 milyar ABD doları) olduğunu gösterdi. Sektördeki şirketler bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artışla toplam 695,2 milyar yuan kar elde ettiler. Söz konusu dönemde Çin'in yazılım hizmetleri ihracatı ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artışla 34,4 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title