Çin'in Yazılım Sektörü İlk 10 Ayda Güçlü Bir Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in yazılım sektörü, 2022'nin ilk 10 ayında faaliyet gelirlerinde yüzde 10'luk bir artış bildirdi.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in yazılım sektörü, 2022'nin ilk 10 ayında faaliyet gelirlerinde yüzde 10'luk bir artış bildirdi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, dönem boyunca toplam gelirin 8,42 trilyon yuan (yaklaşık 1,18 trilyon ABD doları) olduğunu gösterdi.

Bu sektördeki şirketler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 1 trilyon yuanın üzerinde birleşik kar elde etti.

İlk 10 ayda, bilişim teknolojisi hizmetlerinin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla yaklaşık 5,46 trilyon yuan oldu. Bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artışla 823,4 milyar yuana ulaştı.