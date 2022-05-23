Çin'in Yazılım Sektörü Çift Haneli Gelir Artışını Sürdürüyor - Haberler

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, yazılım ve bilişim teknolojisi sektörü, yazılımla ilgili işlerden elde edilen gelirde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında artış kaydederek istikrarlı büyümesini sürdürdü. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektörün geliri bu dört aylık dönemde 2,77 trilyon yuan (yaklaşık 415 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Sektördeki şirketler, ilk çeyrekteki yüzde 3,9'luk düşüşün ardından Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 oranında düşüşle 278,5 milyar yuan birleşik kar elde etti. Veriler, Ocak-Nisan döneminde Çin'in yazılım ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 oranında artarak 16 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

Xinhua / Güncel