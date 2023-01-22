Çin'in Yavru Pandalarından Çin Yeni Yılı Mesajı Güncel Haberler Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'ndeki altı panda yavrusundan "Çin Yeni Yılı kutlama mesajı" geldi. Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'ndeki altı panda yavrusundan "Çin Yeni Yılı kutlama mesajı" geldi. SES 1 (Çince): Panda bakıcıları, Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi "2022 yılı dev panda yavruları size mutlu bir Çin Yeni Yılı diler!" SES 2 (Çince): Panda bakıcıları, Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi "Mutlu ve sağlıklı bir Çin Yeni Yılı dileriz!" Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xi'an kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Çince Güncel Haberler

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