Haberler

Çin'in Yatırım Bankası CICC, Dubai'de Varlık Yönetimi Forumu Düzenledi

Çin'in Yatırım Bankası CICC, Dubai'de Varlık Yönetimi Forumu Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dubai'de düzenlenen forumda Çin'deki yatırım fırsatları ve küresel varlık tahsisi masaya yatırıldı. CICC, Ortadoğu ile Çin arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

DUBAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yatırım bankası Çin Uluslararası Sermaye Şirketi (CICC), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde varlık yönetimi forumu düzenledi. Hükümet, iş dünyası ve finans sektöründen yaklaşık 200 katılımcının bir araya geldiği forumda, Çin'deki yatırım fırsatları ile küresel varlık tahsisi tartışıldı.

"Çin'e Yatırım, Geleceğe Yatırım Demek" temalı foruma, Çin'in önde gelen yeni ekonomi şirketleri ve küresel varlık yönetimi firmalarından yaklaşık 20 temsilci katılırken, forumda Çin-BAE işbirliği hakkında derinlemesine müzakereler yapıldı.

Şirket, "Çin'in En İyi 50'si" adlı satın alma entegre danışmanlık çözümünün uluslararası versiyonunu Ortadoğu'da ilk kez tanıtırken, Arap Dijital Ekonomi Federasyonu ile bir işbirliği mutabakatı imzaladı.

CICC Yürütme Komitesi Üyesi, Başkan Yardımcısı ve Varlık Yönetimi Genel Müdürü Owen Wu, Ortadoğu ülkelerinin "Doğu'ya bak" anlayışından "Doğu'ya git" anlayışına doğru yönelmesiyle bu ülkelerin devlet fonlarının Çin'deki yatırımlarını giderek artırdığını belirtti.

Wu, "Çin sermaye piyasalarının gelişiminde önemli bir katılımcı ve kurucu olan CICC, profesyonel uzmanlarını kullanarak Çin'in yatırım ağını genişletmeye ve Çin-BAE yatırım işbirliğinde yeni fırsatlar aramaya devam edecek" dedi.

CICC Research'ün Çin ve yurtdışı stratejisti Kevin Liu, Çin varlıklarının bu yıl güçlü bir performans gösterdiğini ve Hong Kong piyasasının küresel büyük piyasaları geride bıraktığını söyledi.

Liu, "Renminbi, karmaşık dış ortamda dirençli kalmaya devam etti ve ihracat da piyasa beklentilerini aştı" dedi. Yetkili, küresel ekonomi daha karmaşık hale geldikçe, Çin sermaye piyasalarındaki yapısal fırsatların giderek daha belirgin hale geldiğini belirtti. Liu, Hong Kong'un ise süper bağlantı noktası olarak Çin ve uluslararası piyasaları birbirine bağlamada hayati rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

Çin Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre, Çin ile BAE arasındaki sınır ötesi renminbi alım ve ödemelerinin tutarı yılın ilk dokuz ayında 864 milyar yuana (yaklaşık 122 milyar ABD doları) ulaştı. Öte yandan, BAE'nin devlet fonu Çin'de hisse senedi, tahvil ve özel sermaye yatırımları yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.