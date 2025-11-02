Çin'in Yatırım Bankası CICC, Dubai'de Varlık Yönetimi Forumu Düzenledi

DUBAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yatırım bankası Çin Uluslararası Sermaye Şirketi (CICC), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde varlık yönetimi forumu düzenledi. Hükümet, iş dünyası ve finans sektöründen yaklaşık 200 katılımcının bir araya geldiği forumda, Çin'deki yatırım fırsatları ile küresel varlık tahsisi tartışıldı.

"Çin'e Yatırım, Geleceğe Yatırım Demek" temalı foruma, Çin'in önde gelen yeni ekonomi şirketleri ve küresel varlık yönetimi firmalarından yaklaşık 20 temsilci katılırken, forumda Çin-BAE işbirliği hakkında derinlemesine müzakereler yapıldı.

Şirket, "Çin'in En İyi 50'si" adlı satın alma entegre danışmanlık çözümünün uluslararası versiyonunu Ortadoğu'da ilk kez tanıtırken, Arap Dijital Ekonomi Federasyonu ile bir işbirliği mutabakatı imzaladı.

CICC Yürütme Komitesi Üyesi, Başkan Yardımcısı ve Varlık Yönetimi Genel Müdürü Owen Wu, Ortadoğu ülkelerinin "Doğu'ya bak" anlayışından "Doğu'ya git" anlayışına doğru yönelmesiyle bu ülkelerin devlet fonlarının Çin'deki yatırımlarını giderek artırdığını belirtti.

Wu, "Çin sermaye piyasalarının gelişiminde önemli bir katılımcı ve kurucu olan CICC, profesyonel uzmanlarını kullanarak Çin'in yatırım ağını genişletmeye ve Çin-BAE yatırım işbirliğinde yeni fırsatlar aramaya devam edecek" dedi.

CICC Research'ün Çin ve yurtdışı stratejisti Kevin Liu, Çin varlıklarının bu yıl güçlü bir performans gösterdiğini ve Hong Kong piyasasının küresel büyük piyasaları geride bıraktığını söyledi.

Liu, "Renminbi, karmaşık dış ortamda dirençli kalmaya devam etti ve ihracat da piyasa beklentilerini aştı" dedi. Yetkili, küresel ekonomi daha karmaşık hale geldikçe, Çin sermaye piyasalarındaki yapısal fırsatların giderek daha belirgin hale geldiğini belirtti. Liu, Hong Kong'un ise süper bağlantı noktası olarak Çin ve uluslararası piyasaları birbirine bağlamada hayati rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

Çin Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre, Çin ile BAE arasındaki sınır ötesi renminbi alım ve ödemelerinin tutarı yılın ilk dokuz ayında 864 milyar yuana (yaklaşık 122 milyar ABD doları) ulaştı. Öte yandan, BAE'nin devlet fonu Çin'de hisse senedi, tahvil ve özel sermaye yatırımları yapıyor.