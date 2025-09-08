Çin'in Yapay Zeka Şirketleri Sayısı 5.000'e Ulaştı

CHONGQİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin, 5 yıl önce 1.400 civarında olan yapay zeka şirketi sayısını 5.000'in üzerine çıkardı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde devam eden Dünya Akıllı Endüstri Fuarı'nda yaptığı açıklamada 40.000'den fazla akıllı fabrika, 11 ulusal yapay zeka inovasyon ve uygulama pilot bölgesi ve ulusal akıllı bağlantılı araç testlerine yönelik 17 tanıtım bölgesi kurduklarını söyledi.

Ulusal yapay zeka sektörüne yönelik 60 milyar yuan (yaklaşık 8,4 milyar ABD doları) değerinde yatırım fonunun başlatıldığını kaydeden Xin, ayrıca yapay zeka etiğine yönelik düzenlemeler çıkarıldığını, Çin-BRICS yapay zeka geliştirme ve işbirliği merkezinin kurulduğunu ve temel yapay zeka teknolojisine yönelik 240'tan fazla standardın belirlendiğini ifade etti.

2021 Çin İnternet Gelişim Raporu'na göre, 2020 yılında ülkede sadece 1.454 yapay zeka şirketi bulunuyordu.

Çin'de yapay zeka sektörünün gelişimine büyük önem veriliyor. Bu çerçevede Çin Devlet Konseyi 2017 yılında yeni nesil yapay zekaya yönelik geliştirme planı yayımladı. Ağustos ayında ise bu çerçevede insan-makine işbirliği, sektörler arası entegrasyon ve ortak inovasyonla ön plana çıkan akıllı ekonomi ve toplum inşasını hızlandırmak için tasarlanmış olan "Yapay Zeka Artı" inisiyatifinin ilerletilmesine yönelik genelge yayımlandı.

Çin Bilim ve Teknoloji Derneği Başkanı Wan Gang, "Çin'in yapay zeka sektörü, öncülerin elde ettiği değerli deneyimlerden yararlanıp bol veri kaynağı, eksiksiz sektörel sistem, geniş uygulama senaryoları ve büyük pazar potansiyeli gibi sahip olunan avantajları tam olarak kullanarak sağlıklı gelişim kaydetmiştir" dedi.