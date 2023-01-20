Çin'in Yantai Limanı'nda Bahar Festivali Öncesi Yoğunluk Yaşanıyor
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YANTAİ, 20 Ocak (Xinhua) - Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai'daki Yantai Limanı'nda sevkiyat bekleyen araçlar görülüyor, 18 Ocak 2023.
YANTAİ, 20 Ocak (Xinhua) - Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai'daki Yantai Limanı'nda sevkiyat bekleyen araçlar görülüyor, 18 Ocak 2023.
Sevkiyat için bekleyen sıralanmış araçlar roll-on/roll-off terminalini işgal ettiğinden, liman yaklaşan Bahar Festivali öncesinde yoğun günler yaşıyor. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel