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Çin'in Yantai Limanı'nda Bahar Festivali Öncesi Yoğunluk Yaşanıyor

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Çin'in Yantai Limanı'nda Bahar Festivali Öncesi Yoğunluk Yaşanıyor

YANTAİ, 20 Ocak (Xinhua) - Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai'daki Yantai Limanı'nda sevkiyat bekleyen araçlar görülüyor, 18 Ocak 2023.

YANTAİ, 20 Ocak (Xinhua) - Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai'daki Yantai Limanı'nda sevkiyat bekleyen araçlar görülüyor, 18 Ocak 2023.

Sevkiyat için bekleyen sıralanmış araçlar roll-on/roll-off terminalini işgal ettiğinden, liman yaklaşan Bahar Festivali öncesinde yoğun günler yaşıyor. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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