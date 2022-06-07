Çin'in Yangtze Nehri Deltası Bölgesinde Çin-Avrupa Yük Tren Seferlerinde Artış Yaşandı - Haberler

SHANGHAİ, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Demiryolu Shanghai Grup Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Çin'in dış ticaret merkezi olan Yangtze Nehri Deltası bölgesinde bu yılın ilk beş ayında Çin-Avrupa yük trenlerinin yaptığı sefer sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artış kaydetti. Trenler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artışla 110.600 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıdı. Bölgeden hareket eden Çin-Avrupa yük treni seferleri Mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla yüzde 12,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,1 artışla toplam 235'e ulaştı. Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 15,8, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 12,9 artışla toplam 23.000 TEU yük sevkiyatı yapıldı.

Çin Deniz Taşımacılığı Ajansı Ningbo Ltd. Şti. Müdürü Zhu Weidong, "Ürünlerimiz ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine satıldı. Trenler taşıma süresini güvence altına alıyor ve lojistik maliyetlerimizin azalmasına yardımcı oluyor" dedi. Çin'in doğusundaki küçük emtia merkezi Yiwu, bu yılın ilk beş ayında 486 Çin-Avrupa yük trenleriyle 23.700 TEU kargo sevkiyatı gerçekleştirdi. Yiwu'dan bazı Avrupa ülkelerine hareket eden trenler ağırlıklı olarak küçük ürünler taşırken Yiwu'ya ulaşan trenler ise diğer malların yanı sıra süt, kırmızı şarap, hammaddeler, makineler ve ekipmanlar, sınır ötesi e-ticaret kalemleri ve ahşap mobilyalar getirdi.

Xinhua / Güncel