Çin'in Yağlı Boya Resim Üssü Tunchang

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki bir galeride yağlı boya resim yapan bir ressam, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
TUNCHANG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesi kendine has bir sektör olarak yağlı boya sektörüyle övünüyor. Tunchang'ın yıllık yağlı boya resim üretim değeri yaklaşık 7 milyon yuana (yaklaşık 977.000 ABD dolarına) ulaşıyor.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki bir galeride yağlı boya resim yapan bir ressam, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki bir galerideki yağlı boya resimler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki bir galerideki yağlı boya resimler görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki galeriler görünüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)