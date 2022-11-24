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Çin'in Yağlı Boya Resim Üssü Tunchang

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Çin'in Yağlı Boya Resim Üssü Tunchang

TUNCHANG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesi kendine has bir sektör olarak yağlı boya sektörüyle övünüyor.

Çin'in Yağlı Boya Resim Üssü TunchangÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki bir galeride yağlı boya resim yapan bir ressam, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

TUNCHANG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesi kendine has bir sektör olarak yağlı boya sektörüyle övünüyor. Tunchang'ın yıllık yağlı boya resim üretim değeri yaklaşık 7 milyon yuana (yaklaşık 977.000 ABD dolarına) ulaşıyor.

Çin'in Yağlı Boya Resim Üssü TunchangÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki bir galeride yağlı boya resim yapan bir ressam, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Yağlı Boya Resim Üssü TunchangÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki bir galerideki yağlı boya resimler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Yağlı Boya Resim Üssü TunchangÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki bir galerideki yağlı boya resimler görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Yağlı Boya Resim Üssü TunchangÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin yağlı boya caddesindeki galeriler görünüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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