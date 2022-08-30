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Çin'in Y-20 Nakliye Uçağı Avrupa'da Bir Uluslararası Havacılık Fuarında İlk Kez Sergilenecek

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Çin'in Y-20 Nakliye Uçağı Avrupa'da Bir Uluslararası Havacılık Fuarında İlk Kez Sergilenecek

CHANGCHUN, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin hava kuvvetlerinden bir sözcü Pazartesi günü, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği Y-20 nakliye uçağının Avrupa'da uluslararası bir havacılık fuarında ilk kez sergileneceğini söyledi.

CHANGCHUN, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin hava kuvvetlerinden bir sözcü Pazartesi günü, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği Y-20 nakliye uçağının Avrupa'da uluslararası bir havacılık fuarında ilk kez sergileneceğini söyledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri sözcüsü Shen Jinke Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen bir hava kuvvetleri tanıtım etkinliğinde, Y-20 nakliye uçağının geçtiğimiz yıllarda Asya, Afrika, Avrupa ve Okyanusya'da çeşitli yerlere uçarak pandemiyle mücadele için Kovid-19 aşılarını taşıdığını ve Tonga ve Afganistan gibi ülkelere insani yardım götürdüğünü söyledi. Etkinlikte büyük nakliye uçağı hava akrobasi manevraları yaparak halka Y20'nin mükemmel performansını gösterdi. Uzun menzile ve yüksek taşıma kapasitesine sahip olan Y-20 nakliye uçağı, PLA hava kuvvetleri için stratejik ve önde gelen ekipmanlardan biri konumunda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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