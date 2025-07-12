Çin'in Xixia İmparatorluk Mezarları, Dünya Mirası Listesi'ne Dahil Edildi
UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. oturumunda Çin'in Xixia İmparatorluk Mezarları, dünya mirası olarak kabul edilerek bu alandaki toplam sayıyı 60'a çıkardı.
YİNCHUAN, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Xixia İmparatorluk Mezarları, Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. oturumunda Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Böylelikle Çin'deki Dünya Mirası alanlarının sayısı 60'a yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel