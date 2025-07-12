Çin'in Xixia İmparatorluk Mezarları, Dünya Mirası Listesi'ne Dahil Edildi

Çin'in Xixia İmparatorluk Mezarları, Dünya Mirası Listesi'ne Dahil Edildi
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UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. oturumunda Çin'in Xixia İmparatorluk Mezarları, dünya mirası olarak kabul edilerek bu alandaki toplam sayıyı 60'a çıkardı.

YİNCHUAN, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Xixia İmparatorluk Mezarları, Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. oturumunda Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Böylelikle Çin'deki Dünya Mirası alanlarının sayısı 60'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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