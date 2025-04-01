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Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi Hızla Gelişiyor

Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi Hızla Gelişiyor
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Çin'in Nisan 2017'de kurma kararı aldığı Xiong'an Yeni Bölgesi, bilim-teknoloji inovasyonu ve endüstriyel gelişim ile hızla büyüyerek 'geleceğin şehri' unvanını alıyor.

SHIJIAZHUANG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Nisan 2017'de Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını açıklamasından bu yana bölge hızla gelişerek canlı bir şehre dönüştü.

Beijing'in başkent olarak taşıdığı gereksiz yükleri hafifletmek amacıyla tasarlanan ve "geleceğin şehri" unvanıyla anılan Xiong'an'da, bilim-teknoloji inovasyonu ile endüstriyel gelişim bir sinerji içinde ilerliyor.

Bölgedeki Zhongguancun Bilim Parkı, 140'tan fazla işletmeyi bünyesinde barındırıyor. Xiong'an Bilim- Teknoloji İnovasyon Merkezi ise çeşitli yenilikçi kuruluşların uyumlu entegrasyonu sayesinde etkili bir dönüşüm mekanizması oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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