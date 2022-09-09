Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu Güncel Haberler XİONG'AN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in 100 kilometre güneyinde büyük bir potansiyele sahip bir "geleceğin şehri" ortaya çıktı. XİONG'AN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in 100 kilometre güneyinde büyük bir potansiyele sahip bir "geleceğin şehri" ortaya çıktı. Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde geleceğin şehri adıyla anılan Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını bundan beş yıl önce açıklamıştı. Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordinasyon içinde gelişimini ilerletmek için Beijing'in başkent olarak esas olmayan fonksiyonlarının Xiong'an'a aktarılması amaçlanıyor. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nin manzarası görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nin manzarası görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nin manzarası görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nin manzarası görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Eylül Pekin Güncel Haberler

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