Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı Güncel Haberler CHANGJİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Changji'de bulunan Xingfu köyünde domates hasadı yapan bir köylü, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yin Xuejuan/Xinhua) CHANGJİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Changji'de bulunan Xingfu köyünde domates hasadı yapan bir köylü, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yin Xuejuan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Uygur Güncel Haberler

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