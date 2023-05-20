Çin'in Xinjiang Sınır Limanında Bu Yıl Dış Ticaret 570 Milyon Doları Aştı
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Jimunai Limanı yönetim komitesine göre, Çin'in kuzeybatısında yer alan Kazakistan sınırındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Jimunai Limanı üzerinden yapılan ithalat ve ihracat ticaret değeri, bu yıl Pazartesi günü itibariyle 4,04 milyar yuana (yaklaşık 570 milyon ABD doları) ulaştı.
Jimunai Limanı yönetim komitesine göre, Çin'in kuzeybatısında yer alan Kazakistan sınırındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Jimunai Limanı üzerinden yapılan ithalat ve ihracat ticaret değeri, bu yıl Pazartesi günü itibariyle 4,04 milyar yuana (yaklaşık 570 milyon ABD doları) ulaştı.
Jimunai Limanı, Altay bölgesindeki Jimunai ilçesinde yer almaktadır. İhraç edilen ürünler arasında ticari araçlar, inşaat malzemeleri, günlük ihtiyaçlar, elektronik ürünler yer alıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jimunai Limanı'ndan bildiriyor. (XHTV)