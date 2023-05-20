Çin'in Xinjiang Sınır Limanında Bu Yıl Dış Ticaret 570 Milyon Doları Aştı

Jimunai Limanı yönetim komitesine göre, Çin'in kuzeybatısında yer alan Kazakistan sınırındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Jimunai Limanı üzerinden yapılan ithalat ve ihracat ticaret değeri, bu yıl Pazartesi günü itibariyle 4,04 milyar yuana (yaklaşık 570 milyon ABD doları) ulaştı.