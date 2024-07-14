Üye Girişi
Haberler

Çin'in Xinjiang bölgesindeki yaz hasadından görüntüler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaz sezonu hasat dönemi başladı. Tianshan Dağları'nın eteğindeki altın rengi buğday tarlaları nefes kesici manzaralar oluşturuyor.

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

KONUM: Urumqi, Çin

Çin'in Xinjiang bölgesindeki yaz hasadından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaz sezonu hasat dönemi başladı. Yukarıdan bakıldığında, Tianshan Dağları'nın eteğindeki altın rengi buğday tarlaları nefes kesici manzaralar oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uygur Çin Tarım Doğa Dünya Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 AK Partili Elitaş'a Kayseri'de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?

AK Partili Elitaş'a Kayseri'de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title