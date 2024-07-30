Çin'in Xinjiang bölgesindeki Tianshan Dağları büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yapıyor

ÇEKİM TARİHİ: 19 Temmuz 2024

Havadan çekilmiş görüntüler

Çin'in Xinjiang bölgesinde yer alan Tianshan Dağları'nın eteklerinde, kırmızı tepeler, siyah Gobi çakılları ve yemyeşil bir göl suyu, doğanın fırçasıyla çizilmiş büyüleyici bir sanat eseri gibi görünen bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Toksun'dan bildiriyor. (XHTV)