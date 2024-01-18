Çin'in Xinjiang bölgesindeki 12 Makam performansı
Çin'in Xinjiang bölgesindeki antik Shache ilçesinde gerçekleştirilen 12 Makam performansı, Kolombiyalı muhabir Andres Osorio tarafından hayranlıkla izlendi. Performans, Doğunun Flamenkosu olarak tanımlanabilir ve uzun bir geçmişe sahiptir.
12 Makam performansından çeşitli görüntüler
Çin'in Xinjiang bölgesindeki antik Shache ilçesini ziyaret eden Kolombiyalı muhabir Andres Osorio, sonbaharın sonlarında gerçekleştirilen 12 Makam performansına hayran kaldı.
Osorio, 12 Makam performansının "Doğunun Flamenkosu" olarak tanımlanabileceği yorumunda bulundu. Performans biçimleri benzer olsa da, 12 Makam gösterisi Flamenkodan çok daha uzun bir geçmişe dayanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shache'den bildiriyor. (XHTV)