Çin'in Xinjiang bölgesindeki 12 Makam performansı

12 Makam performansından çeşitli görüntüler

Çin'in Xinjiang bölgesindeki antik Shache ilçesini ziyaret eden Kolombiyalı muhabir Andres Osorio, sonbaharın sonlarında gerçekleştirilen 12 Makam performansına hayran kaldı.

Osorio, 12 Makam performansının "Doğunun Flamenkosu" olarak tanımlanabileceği yorumunda bulundu. Performans biçimleri benzer olsa da, 12 Makam gösterisi Flamenkodan çok daha uzun bir geçmişe dayanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shache'den bildiriyor. (XHTV)