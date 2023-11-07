Çin'in Xinjiang Bölgesinde Yer Alan Sayram Gölü'nün Muhteşem Manzarası

BOLE, 7 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Bortala Moğol Özerk İli'nde bulunan Sayram Gölü'nün manzarası görülüyor. Sayram Gölü, Xinjiang'daki en büyük ve en yüksek dağ gölü. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)