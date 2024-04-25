Çin'in Xinjiang bölgesinde çiçek açan yabani lalelerin görüntüleri

Çiçek açan yabani lalelerin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Manas ilçesinde, dağlık çayırların nefes kesici manzarasında kaybolmaya hazır mısınız?

Manzarayı canlı renk tonları ve sonsuz bir güzellikle bezeyen sapsarı yaban lalelerinden oluşan çiçek denizinde keyifli bir gezintiye çıkalım!

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor. (XHTV)