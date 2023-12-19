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Çin'in Xinjiang bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Atuş kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

URUMQİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Atuş kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Salı günü saat 09: 46'da yaşanan depremin merkez üssünün 40,02 derece kuzey enlemi ve 77,86 derece doğu boylamı olduğunu ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Xinhua'ya konuşan Atuş ve komşu Kaşgar ilinin Bachu ilçesindeki bazı bölge sakinleri, sarsıntıyı hissettiklerini ama şiddetli olmadığını söyledi.

Bölge deprem bürosu, depremin merkez üssünün yaklaşık 1.400 metre irtifadaki dağlık bir bölgede ve kentsel alanların uzağında yer aldığını bildirdi. En yakın köyün ise 38 kilometre uzakta olduğu belirtildi.

İlin itfaiye departmanı, merkez üssü bölgesine dokuz itfaiye aracı tahsis ederken saat 11.20 itibarıyla herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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