Çin'in Xining Kentindeki Karbon Fiber Tesisinde Üretim Tam Kapasite Devam Ediyor Güncel Haberler XİNİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletinin Xining kentinde bulunan Zhongfu Shenying Karbon Fiber Limited Şirketi'nin üretim üssündeki üretim hattının işleyişini kontrol eden personel, 22 Şubat 2023. XİNİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletinin Xining kentinde bulunan Zhongfu Shenying Karbon Fiber Limited Şirketi'nin üretim üssündeki üretim hattının işleyişini kontrol eden personel, 22 Şubat 2023. Şirketin üretim hatları müşterilerinin taleplerini karşılamak için aralıksız çalışırken, ilk faz tesislerin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'i şimdiden rezerve edilmiş durumda. (Fotoğraf: Wu Gang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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