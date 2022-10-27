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Çin'in Xiapu İlçesinde Su Ürünleri Hasadı

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Çin'in Xiapu İlçesinde Su Ürünleri Hasadı

XİAPU, 27 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiapu ilçesindeki Sansha kasabasında sabah saatlerinde su ürünleri yetiştiriciliği bölgesinde seyreden tekneler görülüyor, 26 Ekim 2022.

XİAPU, 27 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiapu ilçesindeki Sansha kasabasında sabah saatlerinde su ürünleri yetiştiriciliği bölgesinde seyreden tekneler görülüyor, 26 Ekim 2022.

Xiapu ilçesinin deniz kısmı, sonbahar hasadının en yoğun sezonuna girdi. Tekneler, gün doğumundan gün batımına kadar laver ve istiridye gibi su ürünleri toplayarak geniş su ürünleri yetiştiriciliği alanında seyrediyor. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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