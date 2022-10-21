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Çin'in Xiapu İlçesinde Deniz Yosunu Hasadı

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Çin'in Xiapu İlçesinde Deniz Yosunu Hasadı

XİAPU, 21 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiapu ilçesindeki Songshan Alt Bölgesi'ne bağlı Shatangjie köyünde deniz üzerindeki laver çiftliğinde hasat yapan bir balıkçı görülüyor, 21 Ekim 2022.

XİAPU, 21 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiapu ilçesindeki Songshan Alt Bölgesi'ne bağlı Shatangjie köyünde deniz üzerindeki laver çiftliğinde hasat yapan bir balıkçı görülüyor, 21 Ekim 2022.

Çince'de zicai, Korece'de gim ve Japonca'da nori olarak bilinen laver, Doğu Asya ülkelerinin beslenmelerinde önemli yer tutan yenilebilir bir deniz yosunu.

Ülkedeki en geniş laver ürünleri kaynaklarından biri olan Xiapu'da yosunların yetiştirilmesi, büyütülmesi ve işlenmesi yerel halk için ana geçim kaynağı haline gelirken, ilçe bu tür deniz yosunları için geniş çiftliklere sahip. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Asya Güncel Haberler

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