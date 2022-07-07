Çin'in Xiaodianzi Köyü'nde Buğday Hasadı - Haberler

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Çin'in Xiaodianzi Köyü'nde Buğday Hasadı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Xiaodianzi Köyü'nde Buğday Hasadı

YİNCHUAN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Pingluo ilçesinde yer alan Xiaodianzi Köyü'nde çalışan biçerdöverleri gösteren hava fotoğrafı, 7 Temmuz 2022.

YİNCHUAN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Pingluo ilçesinde yer alan Xiaodianzi Köyü'nde çalışan biçerdöverleri gösteren hava fotoğrafı, 7 Temmuz 2022. Buğday hasadı mevsiminin gelmesiyle birlikte, Pingluo ilçesindeki yerel tarım sektörü, hasadın yüksek kalite ve verimlilikle geçmesini sağlamak için köylülere yönelik bir dizi eğitim gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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