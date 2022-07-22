Çin'in Xiamen Kentinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Rekor Kırdı - Haberler

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Çin'in Xiamen Kentinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Rekor Kırdı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Xiamen Kentinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Rekor Kırdı

XİAMEN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Xiamen kentinin gümrük yetkililerine göre, Xiamen'in dış ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artışla 444,32 milyar yuana (yaklaşık 65,8 milyar ABD doları) çıkarken ithalat ve ihracatta yeni bir rekor kırdı.

XİAMEN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Xiamen kentinin gümrük yetkililerine göre, Xiamen'in dış ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artışla 444,32 milyar yuana (yaklaşık 65,8 milyar ABD doları) çıkarken ithalat ve ihracatta yeni bir rekor kırdı.

Sahil kentinin toplam ithalatı, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 218,37 milyar yuana, ihracatı ise yüzde 13,6 artışla 225,95 milyar yuana yükseldi.

Söz konusu dönemde başlıca ihracat kalemleri arasında mekanik ve elektrikli ürünler ve emek yoğun mallar yer alırken, dönem içinde başlıca ithalat kalemlerini ise mekanik ve elektrikli ürünlerle tarım ürünleri oluşturdu.

Kentin ASEAN ülkeleri ile ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artışla 84,57 milyar yuan, Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti yüzde 20,8 artışla 65,77 milyar yuan ve Avrupa Birliği ile ticareti yüzde 15,7 artışla 51,12 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Kentin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7 artışla 151,88 milyar yuana, BRICS ülkeleriyle ticareti ise yüzde 20,4 artışla 38,42 milyar yuana ulaştı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Avrupa Birliği İhracat Xiamen Güncel Haberler

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