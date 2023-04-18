Çin'in Xiamen Kentinin Brıcs Ülkeleriyle İlk Çeyrekteki Ticareti Yüzde 57,3 Arttı

XİAMEN, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin kıyı kenti Xiamen'in BRICS ülkeleriyle olan dış ticareti 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 artışla 24,77 milyar yuana (yaklaşık 3,6 milyar ABD doları) ulaştı.

XİAMEN, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinin kıyı kenti Xiamen'in BRICS ülkeleriyle olan dış ticareti 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 artışla 24,77 milyar yuana (yaklaşık 3,6 milyar ABD doları) ulaştı.

Yerel gümrük yetkililerinin verdiği bilgiye göre söz konusu dönem boyunca Xiamen'in Brezilya, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika ile olan dış ticareti, toplam ithalat ve ihracat değerinin yüzde 10,6'sını oluşturdu.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan yükselen piyasalar blokunun kısaltması olarak kullanılıyor. Xiamen 2017 yılında 9. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı.

2023'ün ilk çeyreğinde Xiamen'in BRICS ülkelerine yönelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 artışla 7,27 milyar yuan olarak kayıtlara geçerken, BRICS ülkelerinden ithalatı ise yüzde 74 artışla 17,5 milyar yuana ulaştı.

Bu dönemde kentin BRICS ülkelerinden ithal ettiği başlıca ürünler arasında kömür, linyit, metal cevherleri, mineral kumlar ve tarım ürünleri yer aldı.

Xiamen'in BRICS ülkelerine yaptığı başlıca ihracatlar arasında ise mekanik ürünler, elektrikli ürünler ve emek yoğun mallar yer alırken, kentin özellikle bu dönemde BRICS ülkelerine yaptığı otomobil ihracatının 109 kat artarak 540 milyon yuana ulaşması da dikkat çekti.