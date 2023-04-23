Çin'in Xiamen Kentinde 100'den Fazla Dinozor Fosili Sergileniyor

Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kentinde Cuma günü dinozor fosilleri sergisi açıldı. Sergide, 100'den fazla fosilleşmiş dinozor yumurtaları, ayak izleri ve kemikler sergileniyor.

SES (Çince): NİU KECHENG, Küratör:

"Sergimiz daha çok dinozorları tüm yönleriyle göstermeyi amaçlıyor. Aslında dinozor fosilleri, sadece dinozor iskelet fosilleriyle sınırlı değil. Dinozor yumurta fosilleri ve dinozor ayak izi fosilleri de dinozor araştırmalarında çok önemli malzemeler. Serginin halka gerçek dinozor yumurtaları, ayak izleri ve kemiklerinin neye benzediğini göstereceğini, bazı ilginç hikayeler anlatacağını ve halkın dinozorlara daha fazla ilgi duymasını sağlayacağını umuyoruz.

Dinozor yumurtalarının sergilendiği bölümde, dinozorların yumurtalarını nereye ve nasıl bıraktıkları, dinozor yumurtalarının başlangıçta renkli olup olmadığı, hangi renk oldukları gibi halkın daha çok ilgisini çekebilecek bilgileri paylaştık. Bunu yaparken de çok fazla multimedya, holografi ve 3D kullandık."

Xiamen Bilim ve Teknoloji Müzesi tarafından düzenlenen sergi, 31 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.(XHTV)