Çin'in Xi'an Kentinde Nefes Kesen Gün Batımı Manzarası
Güncel Haberler
Xİ'AN, 2 Nisan 2023 (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki antik kent duvarının gün batımındaki manzarası görülüyor, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)
Xİ'AN, 2 Nisan 2023 (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki antik kent duvarının gün batımındaki manzarası görülüyor, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel