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Çin'in Xi'an Kentinde Nefes Kesen Gün Batımı Manzarası

Çin'in Xi'an Kentinde Nefes Kesen Gün Batımı Manzarası

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Xİ'AN, 2 Nisan 2023 (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki antik kent duvarının gün batımındaki manzarası görülüyor, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Xİ'AN, 2 Nisan 2023 (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki antik kent duvarının gün batımındaki manzarası görülüyor, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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