Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak - Haberler

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Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak

Xinhua - Güncel
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Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak

Xİ'AN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan Xi'an kentindeki yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, kentteki Kovid-19 pandemisine karşı uygulanan geçici kısıtlayıcı tedbirlerin Çarşamba gününden itibaren kaldırılacağını belirtti.

Xİ'AN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan Xi'an kentindeki yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, kentteki Kovid-19 pandemisine karşı uygulanan geçici kısıtlayıcı tedbirlerin Çarşamba gününden itibaren kaldırılacağını belirtti. Belediye Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhang Bo basın toplantısında yaptığı açıklamada, kentte tedbirlerin kaldırılması kararının, bölgedeki topluluklarda yedi gün üst üste yerel kaynaklı vaka bildirilmemesi sonrasında alındığını bildirdi. Kentte, 2 Nisan'da başlayan son Kovid-19 dalgasında, toplam doğrulanmış yerel kaynaklı 41 ve asemptomatik 12 vaka bildirilmişti. Zhang, pandemi durumu hala ciddi ve karmaşık olduğu için, normal pandemiyle mücadele tedbirlerinin devam edeceğini ifade etti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Salı, Güncel, Haberler

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